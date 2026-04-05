Ejecutan a balazos a hombre en la colonia Las Brisas en Linares

Policías acudieron a la calle Irán de Romero, donde observaron la puerta de una vivienda abierta y, en el área de la sala, a una persona que no respondía.

En los primeros minutos de este martes (00:20 horas), se recibió el reporte de detonaciones de arma de fuego en la colonia Las Brisas.

Al llegar, policías acudieron a la calle Irán de Romero, donde observaron la puerta de una vivienda abierta y, en el área de la sala, a una persona que no respondía.

De inmediato solicitaron la presencia de paramédicos, quienes al revisar el cuerpo confirmaron que ya no contaba con signos de vid4.

Una fuente policiaca informó que el hombre fue identificado por familiares como Armando Bazaldúa Hernández, de 32 años de edad.

La fuente señaló que, a simple vista y a reserva de la autopsia, el cuerpo presentaba tres impactos de bala.

De acuerdo con la información recabada, llamaron a la puerta y al salir recibió los disparos.

Posteriormente, se escuchó que una motocicleta se retiraba del lugar, sin que se tengan más detalles, indicó la fuente.