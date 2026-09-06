Ejecutan a balazos a hombre dentro de su casa en Juárez

Un hombre fue encontrado asesinado dentro de su domicilio, luego de que vecinos reportaran detonaciones de arma de fuego

Un hombre fue encontrado asesinado dentro de su domicilio, luego de que vecinos reportaran detonaciones de arma de fuego en el sector Portal de Vaquerías, en Juárez.

Los cuerpos de emergencia se movilizaron hacia la calle La Guadalupe, tras recibir el reporte de una persona lesionada.

A su llegada, paramédicos encontraron a un hombre identificando de manera preliminar como José, ya sin signos vitales.

El hombre presentaba al menos tres heridas de bala, una de ellas en la cabeza.

La víctima vestía un pantalón de mezclilla azul y playera de color negro.

En el inmueble fueron localizados varios teléfonos celulares, dosis de una sustancia con características similares al cristal y casquillos de una calibre 9mm.

De acuerdo con información preliminar, el ahora fallecido era originario de la Ciudad de México.

Elementos de seguridad acordonaron la zona mientras para recabar evidencias y esclarecer este crimen.