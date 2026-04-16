Ejecutado en San Pedro era cantante sinaloense de corridos

En su cuenta de TikTok, el joven compartía contenido donde aparecía tocando el acordeón y produciendo videoclips de su música.

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Este miércoles se dio a conocer que el joven ejecutado en la zona de Arboleda, en el municipio de San Pedro, era un cantante originario de Sinaloa, identificado como Juan Carlos García Núñez, de 26 años de edad.

De acuerdo con la información disponible, el joven tenía poco tiempo de haberse establecido en Nuevo León junto a su familia. Tras difundirse su identidad, usuarios en redes sociales lo vincularon con el género de corridos bélicos.

Actividad musical y presencia en redes

En su cuenta de TikTok, identificada como @juangarciaofficiall, el joven compartía contenido donde aparecía tocando el acordeón y produciendo videoclips de su música.

Según sus propias publicaciones, García Núñez formaba parte de "La Empresa Music", un sello independiente enfocado en el regional mexicano, con producciones en corridos, rap y banda.

Entre sus materiales destaca el video titulado "La Plebada de la 25", publicado en julio de 2022, que supera las 100 mil visualizaciones en YouTube. Posteriormente lanzó "Vamos a Waxear", que alcanzó poco más de 4 mil reproducciones.

En sus redes sociales, el joven expresaba constantemente su agradecimiento a quienes seguían su música y apoyaban su proyecto artístico.

Ataque directo en avenida del Roble

García Núñez fue asesinado a balazos este martes mientras circulaba a bordo de una camioneta tipo Jeep sobre la avenida del Roble, en San Pedro Garza García.

La autoridad estatal confirmó que, al momento del ataque, la víctima se encontraba detenido en medio del tráfico, cuando un sujeto arribó al sitio, descendió de otro vehículo y disparó de manera directa.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar e intentaron brindarle atención; sin embargo, el joven ya no presentaba signos vitales y fue declarado sin vida en el sitio.

La unidad en la que viajaba, con placas TEC-926-A, permaneció sobre la vialidad tras el ataque, mientras familiares del joven arribaron y sufrieron una crisis nerviosa al confirmar el fallecimiento.

Sin detenidos y análisis de evidencia

Las autoridades trabajan en la revisión de cámaras de videovigilancia del municipio, así como de negocios y complejos cercanos, con el fin de identificar a los responsables del crimen.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este homicidio.

Investigan a agente de tránsito

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene bajo investigación al agente de tránsito que intervino en los hechos, luego de detectar inconsistencias y posibles falsedades en sus primeras declaraciones.

Aunque el oficial fue presentado ante el Ministerio Público, posteriormente fue liberado bajo medidas de seguridad, mientras continúan las indagatorias y permanece obligado a colaborar con la autoridad.

Peritos analizan actualmente grabaciones de cámaras ubicadas en la zona comercial y corporativa de Arboleda, con el objetivo de reconstruir lo ocurrido.

Con información de Gladys Zavaleta