Efectúan operativo de búsqueda de desaparecido en Linares

Elementos de diferentes corporaciones ingresaron al área de la presa La Estrella para iniciar con las investigaciones de campo

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El megaoperativo que se implementó este miércoles en el municipio de Linares, en la comunidad La Estrella, se realiza para tratar de localizar a una persona reportada como desaparecida en Santiago.

De acuerdo a la ficha de búsqueda de la Agencia Estatal de Investigaciones, se trata de Alejandro Flores García, de 30 años.

Él fue reportado como desaparecido el día 27 de mayo del 2025. Señalaron que fue visto por última vez en la colonia Los Peñas en el citado municipio.

Participan autoridades y colectivos en despliegue

El operativo fue coordinado por el grupo de familias buscadoras, elementos del grupo GEBI, elementos militares elementos de la Guardia Nacional, agentes ministeriales, Fuerza Civil y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía.

El operativo se desplazó en un lateral de la presa La Estrella a donde se adentraron y posterior en área de monte cercano al lugar recorrieron con animales caninos.

También se desplegaron a la comunidad Loma Alta que está encañonada en la Sierra Madre, lugar en donde participaron más de 60 elementos.