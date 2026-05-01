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Efectúan labores de limpieza en zona metropolitana por Mundial

Por: Diana Leyva

30 Abril 2026, 11:21

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A través del Programa de Reparaciones Urbanas, se llevaron a cabo acciones de limpieza, mantenimiento y rehabilitación urbana en distintos puntos estratégicos

Efectúan labores de limpieza en zona metropolitana por Mundial

Como parte de los preparativos para el Mundial 2026, el Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB) dio continuidad a los trabajos para mejorar la imagen urbana, así como recuperar espacios públicos en la zona metropolitana.

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A través del Programa de Reparaciones Urbanas, se llevaron a cabo acciones de limpieza, mantenimiento y rehabilitación urbana en distintos puntos estratégicos, con actividades como la recolección de residuos y aplicación de pintura en infraestructura urbana.

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Entre las intervenciones más relevantes como parte de esta continuidad destacan:

  • Avenida ConstituciónGuadalupe.
  • Ecovía (avenida Abraham Lincoln), Monterrey.
  • Predio sobre Boulevard Miguel de la MadridGuadalupe
  • Avenida San Remo, Juárez
  • Perímetro Parque FundidoraMonterrey

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De manera complementaria, la brigada nocturna dio seguimiento a trabajos en el corredor de avenida Constitución, mediante acciones de limpieza y aplicación de pintura en infraestructura urbana.

Autoridades instaron a la ciudadanía a mantener limpios los espacios públicosevitar tirar basura y denunciar las acciones indebidas.

 

 

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