Efectúan labores de limpieza en zona metropolitana por Mundial

Como parte de los preparativos para el Mundial 2026, el Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB) dio continuidad a los trabajos para mejorar la imagen urbana, así como recuperar espacios públicos en la zona metropolitana.
A través del Programa de Reparaciones Urbanas, se llevaron a cabo acciones de limpieza, mantenimiento y rehabilitación urbana en distintos puntos estratégicos, con actividades como la recolección de residuos y aplicación de pintura en infraestructura urbana.
Entre las intervenciones más relevantes como parte de esta continuidad destacan:
- Avenida Constitución, Guadalupe.
- Ecovía (avenida Abraham Lincoln), Monterrey.
- Predio sobre Boulevard Miguel de la Madrid, Guadalupe
- Avenida San Remo, Juárez
- Perímetro Parque Fundidora, Monterrey
De manera complementaria, la brigada nocturna dio seguimiento a trabajos en el corredor de avenida Constitución, mediante acciones de limpieza y aplicación de pintura en infraestructura urbana.
Autoridades instaron a la ciudadanía a mantener limpios los espacios públicos, evitar tirar basura y denunciar las acciones indebidas.