Efectúan despliegue policíaco tras enfrentamiento en Monterrey

Autoridades llevaron a cabo un operativo en la colonia Croc, después de que un elemento resultara herido por estos hechos

Días después del enfrentamiento entre autoridades y personas Armadas, el cual terminó con un elemento de Fuerza Civil herido y un detenido, ahora autoridades realizaron un despliegue en la zona. Fue por la mañana de este sábado qué vecinos de la calle Hermanos Aquiles Serdán reportaron la presencia de elementos de la SEDENA, Guardia Nacional y Fuerza Civil. Aún no se tiene información sobre qué tipo de operativo realizaron las autoridades en la zona, las cuales se retiraron alrededor de las 12:00 del mediodia. Por su parte, dos patrullas de Fuerza Civil se mantuvieron realizando un retén a motociclistas en Camino Real, a tan solo unas cuadras de donde se realizó el operativo..