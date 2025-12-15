Efectúan cierre preventivo por vehículos varados en Parque Canoas

Cuerpos de rescate acudieron hasta el sitio para rescatar a los conductores de dos unidades que quedaron atrapados sobre el paso a desnivel

Elementos de Protección Civil de Monterrey efectuaron un cierre preventivo dentro del Parque Canoas, luego de que dos automóviles se quedaron varados sobre un paso a desnivel durante la tarde de este domingo, en el municipio de Monterrey.

Estos hechos se registraron alrededor de las 14:10 horas, a la altura de la avenida Eugenio Garza Sada. El vehículo transitaba por dicha vialidad cuando se quedó varado por la acumulación de agua registrada en la zona.

Elementos de la dependencia realizan las labores pertinentes para colocarlos en zona segura, sin que los conductores resultaran lesionados.

Al lugar también arribaron elementos de Movilidad Municipal para ayudar en la recuperación de dichas unidades.

Protección Civil Monterrey emite alerta

A través de redes sociales, los elementos de rescate anunciaron el cierre del vado.

Además, instaron a la ciudadania a seguir las indicaciones pertienentes, incluido el evitar el cruzar por vados con una importante acumulación de agua.