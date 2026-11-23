La Secretaría de Salud de Guadalupe realizó 50 cirugías de esterilización de perros y gatos en el sector Dos Ríos con atención veterinaria.

Con el objetivo de fomentar el bienestar animal y apoyar la economía de las familias, el Municipio de Guadalupe realizó 50 cirugías de esterilización para perros y gatos durante una brigada de atención veterinaria gratuita en el sector Dos Ríos.

La jornada fue organizada por la Secretaría de Salud municipal, que además ofreció servicios de desparasitación interna y externa, vacunación antirrábica, corte de uñas y adopción de mascotas.

Próximas campañas y atención en el Centro de Bienestar Animal

La titular de la dependencia, Silvia Múzquiz, informó que las esterilizaciones se realizaron mediante cita previa y adelantó que próximamente se darán a conocer los números telefónicos para que los ciudadanos puedan solicitar un espacio en las siguientes campañas que se llevarán a diferentes colonias.

Asimismo, recordó que estos procedimientos y otros servicios veterinarios gratuitos también están disponibles en el Centro de Bienestar Animal, ubicado en el sector San Rafael.

La funcionaria destacó la importancia de acercar este tipo de servicios a las colonias, con el propósito de facilitar el acceso de las familias a la atención veterinaria y promover una cultura de respeto y responsabilidad hacia los animales de compañía.

Con estas acciones, el Gobierno municipal busca contribuir a la prevención de enfermedades, controlar la reproducción de perros y gatos y mejorar sus condiciones de vida, al tiempo que brinda apoyo a la economía familiar mediante servicios gratuitos.