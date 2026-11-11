Educación tendrá prioridad en presupuesto estatal del próximo año

El gobernador Samuel García, aseguró que el sector educativo será uno de los rubros que recibirá mayor inversión dentro del presupuesto estatal para 2027

El gobernador Samuel García Sepúlveda, aseguró que el sector educativo será uno de los rubros que recibirá mayor inversión dentro del presupuesto estatal para 2027.

Durante un evento de entrega de bases al magisterio, el mandatario adelantó que el paquete fiscal será presentado ante el Congreso del Estado el próximo 20 de noviembre, con una importante asignación para la educación.

“Lo vamos a entregar (el presupuesto 2027) el día 20 de noviembre y vamos a inyectarle muchísimo recurso a la educación. Ya vimos qué es lo que la gente quiere, ya vimos qué es lo que la gente más aprueba: su educación, sus hijos, sus escuelas, sus útiles, sus mochilas. Vamos a meterle todo el dinero que se pueda a la educación”, dijo.

García Sepúlveda aseguró que, de acuerdo con las mediciones de aprobación de su administración, los programas educativos se han colocado entre los mejor evaluados, con un respaldo del 89 % de la población.

“Hoy el 89% de Nuevo León dicen ese es el mejor programa del gobierno, tema educativo”, expresó.

Como ejemplo de los avances, destacó que actualmente se construye una escuela por semana, pese a las limitaciones presupuestales, además de las acciones para fortalecer los distintos niveles educativos, desde preescolar hasta universidad.

“Sin presupuesto estamos construyendo una escuela por semana, cuándo habían visto que un estado estuviera en época así a ritmo acelerado construyendo jardines de niños, primarias, secundarias, prepas y apoyando muy fuerte a la universidad”, señaló.

Asimismo, el gobernador destacó indicadores del INEGI correspondientes a agosto, en los que Nuevo León obtuvo el primer lugar en reducción del rezago educativo, con una disminución del ocho por ciento en tres años, además de avances en jornadas de tiempo completo, educación dual, crecimiento de la matrícula de preparatoria y educación especial.

También mencionó que la entidad es la primera y única en implementar el aprendizaje digital para los maestros.

Finalmente, Samuel García hizo un llamado a los diputados locales para que aprueben el presupuesto del próximo año y permitan ampliar los resultados en materia educativa.