Educación analiza prohibir celulares en escuelas de Nuevo León

El titular de la dependencia estatal enfatizó que el actual estudio va hacia una restricción total, por lo que se basarán en la nueva Ley de Educación

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Ante las constantes amenazas de violencia con armas de fuego en escuelas durante el ciclo escolar que acaba de terminar, la Secretaría de Educación de Nuevo León analiza prohibir la entrada a los planteles a los alumnos que lleven dispositivos electrónicos.

Como argumento, Juan Paura, titular de la dependencia, expuso que los incidentes ocurrieron por retos virales de internet.

Aunque la nueva Ley de Educación —publicada en abril— estipula que cada escuela debe resguardar los aparatos y entregarlos al final de la jornada, el funcionario enfatizó que el actual análisis va hacia una restricción total.

“Derivado de esta experiencia lo que nosotros hemos realizado ha sido lo siguiente: que quede muy claro en los protocolos de seguridad el control que debemos tener establecido al momento de permitir o no permitir el acceso a los alumnos con sus medios electrónicos. “Muchas veces propicia que ese tipo de amenazas son fotografiadas por ellos mismos, o difundidas dentro de los planteles escolares”, dijo.

Resolución deberá incluirse primero en nueva ley: Juan Paura

Cuestionado sobre si la decisión entraría en vigor para el próximo ciclo escolar, el funcionario enfatizó que lo que resuelvan deberá incluirse primero en el reglamento de la nueva Ley.

“Tenemos 160 días hábiles para efecto de establecerlo, entonces tenemos que llevar a cabo procesos, mesas de trabajo y analizar cuál es, de manera comparativa, los efectos que esto ha tenido en otro tipo de regulaciones que se ha dado”, detalló.

Sin embargo, Paura aseguró que durante los episodios de amenazas se obtuvo un resultado positivo en los planteles donde se aplicó la prohibición como estrategia preventiva.

“Creemos que a través de la comunicación (con padres de familia), y estableciendo medidas un poco coercitivas como respuesta a este tipo de efectos, hemos logrado el control de este tipo de situaciones de amenazas”, declaró.

Sin precisar la cantidad de incidentes ocurridos durante el ciclo escolar pasado, el secretario dijo que sí hubo sanciones contra los alumnos involucrados y que en dos casos continúa el análisis de las consecuencias.