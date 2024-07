Edna aparece sin vida en la casa de su expareja en Escobedo

La búsqueda de una mujer que fue reportada como desaparecida en Escobedo el pasado sábado 29 de junio, terminó en tragedia.

Edna Lucero Cárdena fue encontrada sin vida ayer martes 02 de julio en un domicilio ubicado en la calle Secretaría del Trabajo en la colonia Fomerrey 36.

Ciindy Flores, amiga de Edna, reportó en redes sociales la desaparición de la mujer, de 31 años de edad, el sábado por la noche en la colonia Fomerrey 9.

"No sabemos nada de ella, lo único, la última vez estuvo un ratito con migo y recibio una llamada de su pareja con excusas de que la quería ver y desde ese día ya no la volvimos a ver. Estamos con la angustia de no saber nada de ella", escribió en la publicación en Facebook.

Los olores fétidos provenientes de la vivienda en la colonia Fomerrey 36 alertaron a los vecinos, quienes hicieron un llamado a las autoridades.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y encontraron el cuerpo de una mujer, en avanzado estado de descomposición.

La mujer fue encontrada sin vida en una cama en una habitación de la vivienda, boca arriba y cubierta con una cobija hasta el cuello.

Fue la misma Ciindy Flores quien confirmó que su amiga Edna había perdido la vida.

"Bb si tan solo te hubieras quedado conmigo ese día nada de esto seria una pesadilla ..fuiste mas que amiga mía, mi hermana, cómplice en mis momentos mas tristes, en nuestras carcajadas juntas y ver estas fotos de hace tiempo me pone nostalgica. Te voy a extrañar tanto ..no sabes cuanto, vuela alto mi bb", escribió en una publicación en Facebook.

Extraoficialmente se mencionó que el domicilio en donde fue encontrado Edna, vivía su expareja, a quien los vecinos no han vuelto a ver.

