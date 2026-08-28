Eclipse lunar cubrirá 96% de la Luna ¿Dondé verlo en Monterrey?

Un eclipse lunar parcial cubrirá hasta 96% del diámetro de la Luna la noche del 27 de agosto. Habrá observación gratuita en Monterrey

La noche del jueves 27 de agosto, la Luna Llena protagonizará uno de los eventos astronómicos más llamativos de estos días: un eclipse parcial de Luna que alcanzará a cubrir cerca del 96% de su diámetro.

El fenómeno comenzará con una fase penumbral a las 7:23 PM, cuando la Luna empezará a perder gradualmente su brillo y adquirirá un aspecto de tenue sombreado.

A las 8:33 PM iniciará la fase parcial, momento en que la sombra más oscura de la Tierra comenzará a avanzar sobre la superficie lunar. La mayor cobertura llegará a las 10:12 PM, cuando el satélite estará casi completamente dentro de la sombra terrestre.

Después de alcanzar su punto máximo, la Luna comenzará a salir de la umbra a partir de las 10:12 PM. La fase parcial concluirá a las 11:51 PM, dando paso nuevamente a la etapa penumbral.

Esta última fase se extenderá hasta la 1:01 AM del viernes 28 de agosto, cuando finalizará por completo el eclipse.

Habrá observación gratuita en Monterrey

Para quienes quieran seguir el fenómeno desde Monterrey, el Museo de Historia Mexicana facilitará su explanada para realizar una observación pública.

Integrantes de la Sociedad Astronómica Regiomontana instalarán telescopios de manera gratuita para que los asistentes puedan observar el eclipse y resolver sus dudas con atención personalizada.

Los telescopios comenzarán a colocarse desde las 7:00 PM y serán retirados alrededor de la 1:00 AM.

Horarios del eclipse lunar

7:23 a 8:33 PM: Fase penumbral; la Luna perderá parte de su brillo.

Fase penumbral; la Luna perderá parte de su brillo. 8:33 PM: Comienza el eclipse parcial y la sombra de la Tierra será visible sobre la Luna.

Comienza el eclipse parcial y la sombra de la Tierra será visible sobre la Luna. 10:12 PM: Centralidad del eclipse, con la Luna casi completamente cubierta.

Centralidad del eclipse, con la Luna casi completamente cubierta. 11:51 PM: Termina la fase parcial y comienza la segunda etapa penumbral.

Termina la fase parcial y comienza la segunda etapa penumbral. 11:51 PM a 1:01 AM: Segunda fase penumbral.

Segunda fase penumbral. 1:01 AM: Concluye el eclipse.

Los horarios corresponden a la Hora del Centro y son válidos para Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.