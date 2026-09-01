Duplica Mercado Hecho en Nuevo León cupo para emprendedoras

Solo 18 de cada 100 emprendimientos liderados por mujeres están formalizados, por lo que se brindará capacitación, acompañamiento y acceso a financiamiento

Solo 18 de cada 100 emprendimientos encabezados por mujeres están formalizados en Nuevo León, por lo que el Gobierno estatal busca impulsar la incorporación de más emprendedoras a la economía formal mediante el Mercado Hecho en Nuevo León: Mujeres que Inspiran.

Durante la presentación de la segunda edición del encuentro, la secretaria de Economía, Betsabé Rocha, señaló que la participación económica de las mujeres es uno de los indicadores contemplados dentro del Plan Estatal de Desarrollo, junto con rubros como inversión extranjera, empleo y crecimiento económico.

La funcionaria destacó que el objetivo no es únicamente ofrecer un espacio para comercializar productos, sino acompañar a las emprendedoras en su proceso de crecimiento y formalización, con capacitaciones, orientación y acceso a programas de financiamiento.

“Es todo un acompañamiento, es la puerta para poder entrar segura a ese mundo del emprendimiento, pero acompañada con todos los servicios que tenemos para ustedes”, señaló Betsabé Rocha.

Subrayó que contar con un negocio formal permite abrir nuevas oportunidades comerciales y acceder a cadenas de valor que requieren facturación.

Por su parte, Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León, resaltó las distintas estrategias implementadas por el Gobierno estatal para apoyar a las mujeres, entre ellas la creación de la Secretaría de las Mujeres, programas de apoyo económico y acciones de salud, además de las iniciativas de la Secretaría de Economía para fortalecer los negocios encabezados por mujeres.

“Las mujeres han sido parte fundamental de la toma de decisiones de este gobierno”, afirmó.

La segunda edición del Mercado Hecho en Nuevo León: Mujeres que Inspiran se realizará el 19 y 20 de septiembre, desde las 10 hasta las 21:00 horas en la Nave Lewis de Parque Fundidora, donde participarán 180 mujeres emprendedoras, el doble de las que participaron en la primera edición realizada hace un año.

Las expositoras seleccionadas recibirán capacitaciones para mejorar sus finanzas, optimizar inventarios, fortalecer sus marcas, desarrollar estrategias de marketing y aumentar sus ventas.

Además, se contempla la participación de empresas interesadas en identificar productos y servicios locales para incorporarlos a sus cadenas de valor.

La convocatoria ya se encuentra abierta y permanecerá hasta el 2 de septiembre. Entre los requisitos se encuentra contar con folio de registro de Hecho en Nuevo León, que la representante legal sea mujer y presentar la Constancia de Situación Fiscal con domicilio en Nuevo León y actividad económica relacionada con el producto o servicio.

Las interesadas pueden realizar su registro a través de www.hechoennuevoleon.mx donde deberán darse de alta, obtener su folio y posteriormente inscribirse a la convocatoria de Mercado Hecho en Nuevo León: Mujeres que inspiran.

El evento también contará con conferencias gratuitas, zona infantil, espacios de lactancia y módulos de distintas dependencias estatales.