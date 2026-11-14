Drones y policías detienen a dos por robar cableado en Guadalupe

Drones policiales detuvieron a dos hombres por presunto robo de cableado público en la colonia Rafael Ramírez, Guadalupe.

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Dos hombres fueron detenidos por presuntamente robar cableado de la vía pública, luego de ser detectados por la División de Drones de la Policía de Guadalupe, en la colonia Rafael Ramírez.

Los detenidos fueron identificados como Emilio, de 21 años, y Gustavo, de 26, quienes cuentan con antecedentes por distintos delitos.

La intervención ocurrió durante un operativo de vigilancia aérea, cuando los operadores de uno de los drones detectaron movimientos sospechosos y observaron a varias personas manipulando y retirando cableado público.

Tras el seguimiento, se coordinó la movilización de policías en tierra, quienes acudieron al cruce de la avenida Rafael Ramírez y la calle Esthela Arizpe.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, los presuntos responsables intentaron escapar con el material; sin embargo, los elementos lograron alcanzar y detener a dos de ellos, mientras que un tercer involucrado huyó.

El cableado fue recuperado y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información municipal, Emilio fue procesado y sentenciado en 2025 por robo, acoso sexual y delitos contra la salud. Por su parte, Gustavo registra detenciones por delitos contra la salud en 2020, robo con violencia en octubre de 2026 y un proceso con sentencia por delitos contra la salud en agosto del mismo año.