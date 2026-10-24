Drones permiten ubicar y detener a ladrón de maletines médicos

Drones, C4 y policías de Guadalupe permitieron detener a un hombre de 26 años por el robo de dos maletines de una ambulancia.

La coordinación entre la División de Drones, el C4 y Policía de Guadalupe permitió ubicar y detener a un hombre señalado por el robo de dos maletines tipo botiquín del interior de una ambulancia, en la colonia Jardines del Río.

El detenido fue identificado como Jordan, de 26 años, a quien le fue asegurado el producto del robo.

La intervención comenzó con la División de Drones cuando iniciaron un sobrevuelo para localizar al presunto responsable y logrando ubicarlo desde el aire, coordinando la búsqueda con los policías en tierra.

Los oficiales se dirigieron al punto señalado y localizaron al hombre escondido debajo de unos árboles, en el exterior de un domicilio ubicado en la calle José M. La Fragua, en la colonia Jardines de Casa Blanca.

El presunto delincuente fue capturado en flagrancia y los uniformados recuperaron los dos maletines, uno amarillo y otro rojo, ambos tipo botiquín; el sujeto quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de robo simple.