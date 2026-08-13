Dos temblores sacuden Linares; registran magnitudes de 3.6 y 3.8

Las direcciones de Protección Civil de la región y colindantes a dónde se registraron ambos temblores marcados como epicentros, no reportaron daños materiales.

Dos temblores asentado en la base de datos del servicio sismológico nacional se registró al noroeste y sureste de Linares, pocos lo percibieron.

En un primer reporte en la base de datos del Sistema Sismológico Nacional refiere que un primer temblor se registró las primeras horas de la madrugada, alrededor de las 05:45:28 horas.

La densidad del temblor fue marcado de 3.8 al sureste del municipio de Linares.

De acuerdo al registro en la base de datos del Sistema sismológico Nacional refiere que el segundo temblor fue con una magnitud de 3.6 grados a 56 km al sureste de Linares.

Fue alrededor de las 10:27:36 horas del dia de ayer lunes.

Marca con una profundidad de 10 kilómetros que se registro el temblor.

Las direcciones de Protección Civil de la región y colindantes a dónde se registraron ambos temblores marcados como epicentros, no reportaron daños materiales.