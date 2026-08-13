Dos sismos sacuden zona sureste de Linares, Nuevo León

Dos sismos de magnitud 3.7 fueron registrados al sureste de Linares con minutos de diferencia; Protección Civil no reportó daños.

Dos temblores fueron reportados el día de hoy al sureste de Linares con minutos de diferencia durante la tarde de hoy.

De acuerdo al Sistema Sismológico Nacional, refiere que el primer temblor se registró alrededor de la 1:51:15 horas de la tarde del miércoles, con una magnitud de 3.7 grados en la escala a una distancia de 73 kilómetros al suroeste de Linares con una profundidad de 10 kilómetros.

El segundo temblor se registró durante la tarde alrededor de la 1:57:56 horas con una magnitud de 3.7 grados en la escala, a una distancia de 73 kilómetros al sureste de Linares, con una profundidad de 10 kilómetros.

En menos de 24 horas, el Sistema Sismológico Nacional reporta cuatro temblores: tres al sureste de Linares y uno al noroeste del mismo municipio.

Las autoridades de protección civil no han reportado daño alguno de los temblores considerados de menor magnitud de acuerdo al Sismológico Nacional.