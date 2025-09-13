Dos policías resultan lesionados tras volcadura en Apodaca

Las autoridades municipales señalaron que será a través de los peritajes como se determinará la responsabilidad del choque

Dos policías de Apodaca resultaron lesionados luego de que la unidad en la que viajaban volcó sobre la autopista al aeropuerto la noche de este jueves.

El percance ocurrió alrededor de las 21:00 horas, a la altura del Parque Milenium, en el sentido de sur a norte. De acuerdo con testigos, la unidad oficial circulaba por la vía cuando fue impactada en la parte trasera por un vehículo de la marca Seat. El golpe habría provocado que los uniformados perdieran el control y la patrulla terminara volcada sobre el pavimento.

Automovilistas que presenciaron el accidente reportaron de inmediato lo sucedido, lo que permitió la rápida llegada de elementos de la misma corporación, quienes iniciaron las labores de auxilio para rescatar a sus compañeros y coordinar el traslado a un hospital.

Los dos policías fueron llevados a un centro médico de la localidad para una valoración completa. Aunque se informó que presentaban lesiones derivadas del impacto y la volcadura, autoridades confirmaron que se encontraban fuera de peligro.

En tanto, el conductor del automóvil particular permaneció en el lugar del accidente y colaboró con agentes de Tránsito de Apodaca en el proceso de investigación. También fue valorado para descartar heridas, aunque no se reportaron lesiones de gravedad.

El accidente provocó movilización de unidades de emergencia en la zona durante varios minutos, mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos involucrados.

