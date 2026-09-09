Dos personas resultan lesionadas tras ser atropelladas por camión

Los hechos fueron reportados en las avenidas Padre Mier y Juárez, hasta donde acudió personal de Protección Civil para brindar atención a los afectados

Dos personas resultaron lesionadas luego de ser arrolladas por un camión presuntamente involucrado en un percance vial, en calles del Centro de Monterrey.

Los hechos fueron reportados en el cruce de las avenidas Padre Mier y Juárez, hasta donde acudió personal de Protección Civil de Nuevo León para brindar atención a los afectados.

Una de las lesionadas fue trasladada a bordo de una unidad de emergencia para recibir atención médica.

El chofer del camión quedó detenido en el lugar para rendir su declaración ante las autoridades, quienes determinarán cómo ocurrió el accidente.