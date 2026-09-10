Dos personas resultan heridas tras volcadura en Santa Catarina

Por: Danea Lázaro 09 Septiembre 2026, 16:57 Compartir

Dos personas resultaron lesionadas luego de que su vehículo volcara y terminara dentro de un canal en la avenida Luis Donaldo Colosio

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Dos personas resultaron lesionadas luego de volcar su vehículo sobre la avenida Luis Donaldo Colosio en el entronque a Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Santa Catarina. Trasladan a dos personas lesionadas Al lugar acudieron personal de Protección Civil de Nuevo León, quienes confirmaron la presencia de los dos heridos, quienes fueron atendidos por elementos de Cruz Roja, siendo valorados y trasladados para su atención. Se hicieron presentes elementos de movilidad, quienes retiraron el vehículo, así como investigaron los hechos. Presuntamente, el auto volcó tras perder el control y posteriormente cayo al interior de un canal, del cual fue retirado.