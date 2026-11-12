Dos obras inconclusas de Agua y Drenaje afectan calle en Florida

Dos excavaciones de Agua y Drenaje llevan más de dos meses sin reparar en la calle Gregorio Gelati, afectando vialidad y banquetas.

Dos obras inconclusas de Agua y Drenaje mantienen afectaciones en la calle Gregorio Gelati, en su cruce con Ciriaco Vázquez, en la colonia Residencial Florida, donde vecinos señalan que los trabajos llevan más de dos meses sin ser terminados.

Las intervenciones se realizaron frente a los domicilios marcados con los números 2049 y 2056, donde trabajadores abrieron el pavimento para realizar labores en una tubería; sin embargo, ambos puntos quedaron sin ser rehabilitados.

La situación reduce el espacio para la circulación de vehículos, impide que los habitantes puedan estacionarse frente a sus viviendas y mantiene obstruida parte de la banqueta.

Además, las cintas amarillas de precaución colocadas para advertir sobre las excavaciones ya se encuentran desgastadas, lo que dificulta alertar a peatones y automovilistas sobre las condiciones de la zona.

Ante esta situación, los vecinos esperan que Agua y Drenaje retome los trabajos y concluya las reparaciones para liberar los espacios afectados.