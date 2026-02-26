Dos niñas chocan su bicicleta contra automóvil en Monterrey

Dos menores de edad, sufrieron lesiones cuando chocaron contra un automóvil en calles de la Colonia Independencia en Monterrey.
Los hechos se registraron en el cruce de 2 de Abril y Yucatán, cuando las dos niñas viajaban en su bicicleta en bajada desde calles más arriba en la colonia, cuando de pronto y al no usar los frenos, terminan impactándose de lleno contra un auto Chevy Gris.
De inmediato se hizo el llamado a cuerpos de auxilio, atendiendo elementos de Cruz Roja Mexicana y Protección Civil de Monterrey, quienes atendieron a las menores, las cuales fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.
El conductor del carro también fue atendido, pero no presentó lesiones considerables.