Dos mujeres son asesinadas a balazos en vivienda en Escobedo

Dos mujeres fueron asesinadas a balazos la noche de este martes, luego de que hombres armados irrumpieran en una vivienda de la colonia Praderas de San Francisco y abrieran fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:30 horas, en el cruce de las calles San Félix III y Juan Pablo ll , donde de acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables llegaron a pie hasta el domicilio y preguntaron por “el Gordo”. Segundos después comenzaron a disparar.

Testigos señalaron que, tras realizar las detonaciones, los atacantes subieron a una camioneta y escaparon del sitio, mientras vecinos pedían auxilio a los servicios de emergencia.

En el lugar fueron halladas sin vida dos mujeres identificadas extraoficialmente como Amayrani López, de 22 años, y Claudia Tereso, de 39. Una de ellas quedó tendida en el porche, mientras que la otra fue encontrada en el interior del domicilio, ambas con heridas de arma de fuego.

Elementos policiales acordonaron el área y desplegaron un operativo en busca de los responsables, mientras personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales recababan evidencia en la escena.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque, aunque las autoridades no descartan que el atentado haya estado dirigido contra otra persona mencionada por los agresores.