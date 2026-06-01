Dos mujeres resultan lesionadas tras choque en Contry

El sitio quedó bajo resguardo de elementos de Movilidad Monterrey, quienes permanecieron en espera de las grúas para retirar las unidades

Dos mujeres resultaron lesionadas luego de un accidente vial registrado en el cruce de las avenidas Garza Sada y Alfonso Reyes, en la colonia Contry, al sur de Monterrey.

De acuerdo con el informe de las autoridades, en el accidente participaron dos camionetas, una Honda CR-V y una Volkswagen Tiguan.

Una camioneta terminó impactada contra un anuncio

Tras el impacto, una de las unidades terminó estrellándose contra un anuncio tipo bandera ubicado en la zona.

Las conductoras de los vehículos involucrados, identificadas como Liliana, de 51 años, y Derly, de 19 años, fueron valoradas en el lugar por personal de la Cruz Roja debido a las lesiones que presentaban.

Además de la atención médica, los cuerpos de auxilio realizaron labores para controlar un derrame de hidrocarburo provocado por una de las camionetas involucradas, con el fin de evitar riesgos para otros automovilistas.

Una vez concluidas las maniobras de emergencia, el sitio quedó bajo resguardo de elementos de Movilidad Monterrey, quienes permanecieron en espera de las grúas para retirar las unidades y restablecer por completo la circulación.