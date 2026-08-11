Dos mujeres resultan afectadas tras choque con tren

En el vehículo viajaban dos mujeres, quienes fueron valoradas por elementos de emergencia y presentaron únicamente golpes leves

Un accidente entre una camioneta y el tren dejó a dos mujeres con diversos golpes, aunque ninguno de consideración, en el municipio de Santa Catarina.



El percance ocurrió en el cruce de Industriales del Poniente y Callejón del Mármol, donde una camioneta fue impactada por el tren Ford Lobo F-150, identificado con el número RM4233B.

En el vehículo viajaban dos mujeres, quienes fueron valoradas por elementos de emergencia y presentaron únicamente golpes leves.

Tras recibir atención en el lugar, las afectadas recibieron recomendaciones y no fue necesario trasladarlas a un hospital.