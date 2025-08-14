Dos muertos y dos heridos por choque con tráiler

Un fuerte accidente se registró en el libramiento noroeste luego de que un tractocamión se impactara a un vehículo particular, el vehículo quedó destruido

Un fuerte accidente se registró en el libramiento noroeste sobre el kilómetro nueve en el municipio de García, luego de que un tractocamión presuntamente perdiera el control por ir a alta velocidad e impactara a un vehículo particular. El vehículo en color gris quedó destruido en la parte de abajo de la pesada unidad con una familia en su interior. El saldo es de un hombre sin vida y dos personas más lesionadas, quienes no han sido identificadas. Elementos de protección civil estatal y municipal se encuentran realizando las obras necesarias para rescatar a los afectados, así como para liberar la vía en dirección a García.