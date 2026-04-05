Dos menores resultan lesionadas tras volcadura de cuatrimoto

Las menores se encontraban de paseo con un familiar cuando, presuntamente sin autorización, tomaron el vehículo y comenzaron a recorrer distintos caminos

Dos adolescentes de 13 años resultaron lesionadas luego de sufrir la volcadura de una cuatrimoto al interior de La Huasteca, en el municipio de Santa Catarina.

De acuerdo con los reportes, las menores se encontraban de paseo con un familiar cuando, presuntamente sin autorización, tomaron el vehículo y comenzaron a recorrer distintos caminos del parque.

Fue en la zona conocida como Las Canoas donde, tras una mala maniobra, perdieron el control y terminaron volcando.

Tras el accidente, familiares solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil Jaguares de Santa Catarina y de Nuevo León, quienes atendieron a las adolescentes, cuyas lesiones fueron golpes en la cabeza y diversas lesiones, siendo trasladadas por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica.