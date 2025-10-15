Dos lesionados tras flamazo en tanque de gas en Monterrey

Los hombres, de 63 y 70 años de edad, realizaban maniobras con un tanque de gas de 20 kilos, aproximadamente, cuando se produjo el flamazo

Dos personas resultaron lesionadas luego de un flamazo ocurrido en un tanque de gas LP dentro de un taller de montacargas ubicado en la colonia Hidalgo, en el municipio de Monterrey.

El incidente se registró en el cruce de las calles José Mariano Salas y Manuel Villarreal.

De acuerdo con las autoridades, los hombres, de 63 y 70 años de edad, realizaban maniobras con un tanque de gas de 20 kilos, aproximadamente, cuando se produjo el flamazo.

Elementos de Protección civil del Estado y del municipio de Monterrey acudieron al lugar para evaluar la zona de riesgo y brindar atención a los lesionados.

El hombre de 63 años presentó quemaduras de segundo y tercer grado en las extremidades superiores y la espalda, mientras que el de 70 años sufrió quemaduras de segundo grado en el brazo derecho y en el rostro.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas y de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios y trasladaron a los heridos al Hospital Universitario y al Hospital de Zona No. 21 del IMSS.

En el lugar también se encontraba una mujer de 37 años, quien afortunadamente no resultó con lesiones.

Elementos de la Policía de Monterrey acordonaron el área mientras se realizan las investigaciones para deslindar responsabilidades.