Dos lesionados tras chocar con tren en Escobedo, NL

Dos personas resultaron lesionadas luego de que el vehículo en el que viajaban se estrellara contra un tren en el municipio de General Escobedo

Dos personas resultaron lesionadas luego de que el vehículo en el que viajaban se estrellara contra un tren en el municipio de General Escobedo, Nuevo León.

El accidente ocurrió en el cruce de la Carretera a Monclova y la vía a Laredo, en la colonia Agropecuaria Lázaro Cárdenas, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron el reporte.

Pérdida de control del vehículo

De acuerdo con los primeros informes, el conductor circulaba a alta velocidad cuando presuntamente se quedó sin frenos, perdió el control del automóvil y terminó impactándose contra la locomotora.

Un hombre de 45 años presentó laceraciones y dolor cervical, mientras que una mujer de 38 años sufrió lesiones leves en manos y ceja derecha.

Ambos fueron valorados por paramédicos de la Cruz Roja y decidieron trasladarse por sus propios medios para recibir atención médica.

Atención de emergencias

En el percance estuvieron involucrados un automóvil Nissan Tsuru, con placas TCR746B, y la locomotora Kansas City CP9838.

Las autoridades descartaron riesgos en la zona y la unidad de Policía Municipal quedó a cargo del incidente.