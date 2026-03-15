Dos jóvenes lesionados tras chocar contra casa en Santa Catarina

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que provocaron el accidente, y las autoridades mantienen la investigación para determinar las causas

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Dos jóvenes resultaron lesionados luego de que el vehículo en el que viajaban se estrellara contra la fachada de una vivienda durante la madrugada del sábado en el municipio de Santa Catarina. El accidente ocurrió en el cruce de la Avenida Perimetral Norte y Rincón del Poniente.

De acuerdo con el reporte de auxilio, al arribar al lugar los cuerpos de emergencia localizaron a dos hombres politraumatizados que participaron en el accidente. Paramédicos brindaron atención prehospitalaria, atendiendo heridas en rostro, tórax y brazo izquierdo, realizando curaciones en el sitio.

El accidente involucró un automóvil tipo Mustang con placas SEJ-215B, que terminó impactado contra la fachada de un domicilio.

Posteriormente, ambos lesionados fueron trasladados al Hospital de Zona número 21 a bordo de la unidad 175 de la Cruz Roja para una valoración médica más completa. Los afectados fueron identificados como Cristofer Alexis Roa Reyes, de 21 años, y Francisco Raúl Vigir Martínez, de 26.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que provocaron el accidente, y las autoridades mantienen la investigación para determinar cómo ocurrió el percance.