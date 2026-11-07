Dos hombres son sentenciados por llevar a 83 migrantes en Apodaca

Víctor “N” y Jacobo “N” recibieron 16 años y 10 meses de prisión por transportar ilegalmente a 83 migrantes, incluidos 33 menores, en Apodaca.

Dos hombres fueron sentenciados a 16 años y 10 meses de prisión por transportar ilegalmente a 83 personas provenientes de Centroamérica, entre ellas 33 menores de edad, además de delitos contra la salud, en el municipio de Apodaca.

Los sentenciados, identificados como Víctor “N” y Jacobo “N”, fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil en octubre de 2023, cuando circulaban en un vehículo tipo torton sobre el cruce de la carretera Anillo Periférico 100 y la carretera a Nuevo Laredo, en la colonia Cosmópolis.

Durante la inspección de la unidad, las autoridades localizaron a las 83 personas migrantes, así como un envoltorio con metanfetamina y una pipa de vidrio.

Tras el proceso legal, la Fiscalía General de la República (FGR), a través del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Nuevo León, acreditó la responsabilidad penal de ambos hombres.

Además de la pena de prisión, deberán pagar una multa de un millón 37 mil 573 pesos por los delitos de transporte ilegal de migrantes, con el agravante de trasladar menores de edad, y posesión simple de metanfetamina.