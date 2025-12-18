Dos hombres son ejecutados al sur de Monterrey

La zona fue acordonada por elementos de la Policía de Monterrey y Fuerza Civil, mientras agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes

Dos hombres fueron ejecutados a balazos la tarde de este miércoles en el estacionamiento de un área de restaurantes ubicado en el cruce de la avenida Eugenio Garza Sada y Alfonso Reyes, en la colonia Arroyo Seco, al sur de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado ocurrió cuando las víctimas se encontraban a bordo de un automóvil de color rojo.



Ambos hombres, de entre 25 y 30 años de edad, presentaban impactos de bala en la cabeza y el cuello.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes confirmaron el fallecimiento de las dos personas que permanecían al interior del vehículo.

Información preliminar señala que se trató de un ataque directo. De manera extraoficial, se indicó que los presuntos responsables habrían llegado al lugar a bordo de una motocicleta, desde la cual realizaron las detonaciones contra los ocupantes del automóvil, para posteriormente darse a la fuga.

La zona fue acordonada y resguardada por elementos de la Policía de Monterrey y Fuerza Civil, mientras agentes ministeriales y personal de servicios periciales realizaron las diligencias correspondientes.

Al tratarse de un hecho ocurrido dentro del estacionamiento, la circulación sobre la avenida Alfonso Reyes no se vio afectada, aunque la movilización policiaca generó expectación entre automovilistas y transeúntes.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas. Las autoridades continúan con las investigaciones y se espera que los establecimientos y cadenas de restaurantes cercanos colaboren proporcionando grabaciones de cámaras de seguridad que ayuden a esclarecer los hechos y dar con los responsables.