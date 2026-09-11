Dos hombres son detenidos con arma y droga en Monterrey

Elementos de la AEI aseguraron un arma larga, cartuchos, envoltorios con mariguana y un vehículo durante un operativo local.

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones durante un operativo en calles de la colonia Fomerrey 106, en Monterrey.

Los agentes realizaban labores de vigilancia en la zona de Tierra y Libertad cuando recibieron un reporte sobre la presencia de personas presuntamente armadas en la calle Benceno, entre avenida Minería y calle Satélite. Al llegar, ubicaron a dos hombres que consideraron sospechosos y procedieron a inspeccionarlos.

Los detenidos fueron identificados como Celso “N”, de 32 años, y Rafael “N”, de 52. De acuerdo con la Fiscalía, durante la revisión les localizaron un arma larga, dos cargadores abastecidos y 29 cartuchos calibre 5.56 por 45, además de cuatro cartuchos calibre 9 milímetros.

También fueron asegurados 17 envoltorios con hierba verde y seca con características de mariguana, una báscula gramera y un automóvil Chevrolet Sonic blanco.

La Fiscalía informó que ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica. Se les atribuyen los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.