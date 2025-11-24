Dos hombres son asesinados en la colonia Villa de los Naranjos

Elementos de la Policía de Juárez y del Ejército Mexicano permanecen en el área, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes

El municipio de Juárez, registró nuevamente un hecho violento luego del asesinato de dos hombres en distintos puntos de la colonia Villa de los Naranjos.

El primer fallecido fue encontrado sin vida dentro de un vehículo Nissan Versa en color azul, el cual terminó impactado contra otro auto compacto en color rojo.

En el mismo hecho, autoridades localizaron a un segundo hombre sin vida dentro de un domicilio ubicado sobre la calle Santos Galván Olvera.

Elementos de la Policía de Juárez y del Ejército Mexicano permanecen en el área, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos.