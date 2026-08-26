Dos hombres resultan heridos tras caer en una zanja en Apodaca

El accidente ocurrió sobre el camino a Corsa Transportes, en las inmediaciones del Libramiento Noroeste, donde fue reportado un vehículo fuera del camino

Dos hombres resultaron lesionados durante la madrugada de este martes, luego de que la camioneta en la que viajaban terminara dentro de una zanja de aproximadamente 1.20 metros de profundidad, en Apodaca.

El accidente ocurrió alrededor de las 00:45 horas sobre el camino a Corsa Transportes, en las inmediaciones del Libramiento Noroeste, donde fue reportado un vehículo fuera del camino.

Al llegar al sitio, elementos de Protección Civil de Nuevo León encontraron una Chevrolet Van gris al interior de la excavación, con dos hombres en su interior.

Los rescatistas, en coordinación con personal de Cruz Roja y Búsqueda y Rescate, atendieron a los dos ocupantes. Uno de ellos presentaba lesiones en el rostro, por lo que ambos fueron trasladados al Hospital Metropolitano para recibir atención médica.

La camioneta quedó prácticamente dentro de la zanja tras salir de la vialidad; hasta el momento no se han establecido las causas que provocaron que el conductor perdiera el control y terminara en ese punto.

Elementos de la Guardia Nacional permanecieron en el lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

La emergencia fue atendida por unidades de Protección Civil de Nuevo León, Cruz Roja, Búsqueda y Rescate y Guardia Nacional.