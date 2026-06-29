Dos hombres quedan atrapados tras volcadura en Monterrey

Al arribo de las autoridades, ambos ocupantes permanecían atrapados al interior del vehículo debido a los daños ocasionados por el accidente

Dos hombres resultaron gravemente lesionados durante la madrugada de este domingo tras sufrir un aparatoso accidente tipo volcadura en el sector norte de Monterrey, luego de que el conductor del vehículo perdiera el control de la unidad y se impactara contra un poste antes de terminar volcado.

El percance ocurrió sobre el cruce de las avenidas Cabezada y Aztlán, en la colonia Fomerrey 114, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

Quedaron atrapados dentro del vehículo tras la volcadura

El automóvil involucrado, un Mazda3 modelo 2015 color gris, era ocupado por dos hombres cuando el conductor perdió el control, se impactó contra un poste y posteriormente la unidad terminó volcada.

Al arribo de las autoridades, ambos ocupantes permanecían atrapados al interior del vehículo debido a los daños ocasionados por el accidente, por lo que personal de Protección Civil de Monterrey implementó maniobras de rescate urbano para lograr su liberación.

Uno de los lesionados fue localizado inconsciente

El primero de los afectados, un hombre de aproximadamente 27 años de edad, fue encontrado inconsciente y presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, además de otorragia, por lo que fue trasladado por personal de la Cruz Roja al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada.

El segundo lesionado, un masculino de entre 30 y 40 años de edad, sufrió una probable fractura en la extremidad inferior derecha, tanto a nivel distal como proximal, además de lesiones en una extremidad superior quien también fue trasladado al Hospital Universitario.

La atención de la emergencia requirió la intervención coordinada de elementos de Protección Civil de Monterrey, Cruz Roja, Movilidad Monterrey y Fuerza Civil, quienes trabajaron en las labores de rescate, atención médica y control de la circulación en la zona.

Hasta el momento, la identidad de ambos lesionados no ha sido revelada por las autoridades, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas que provocaron el accidente.