Dos hombres lesionados tras caídas en el Centro de Monterrey

En hechos distintos, personal de la Cruz Roja y Protección Civil atendieron los accidentes ocurridos entre las 3:00 y 5:00 horas de este sábado.

Durante la madrugada de este sábado, dos hombres resultaron lesionados en hechos distintos ocurridos en calles del Centro de Monterrey, movilizando a elementos de Protección Civil municipal y corporaciones de apoyo.



El primer reporte se registró alrededor de las 3:23 horas en el cruce de las calles Abasolo y Doctor Coss. A través de la línea de emergencias se informó sobre una persona lesionada por caída.



Al llegar al lugar, rescatistas localizaron a un hombre de 36 años identificado como Víctor, quien presuntamente presentaba aliento alcohólico. Tras la valoración médica, se determinó que sufrió una luxación en el tobillo izquierdo, además de dolor y limitación para mover la extremidad afectada.



El lesionado señaló que sufrió una caída y negó presentar otras molestias o lesiones.

Posteriormente fue trasladado por personal de la Cruz Roja Mexicana al Hospital de Especialidades No. 21 del IMSS para recibir atención médica.



Más tarde, a las 4:41 horas, se reportó un segundo incidente en el cruce de las calles General Francisco Naranjo y Padre Mier, también en el primer cuadro de la ciudad.



En este sitio, elementos de Protección Civil atendieron a Miguel, de 30 años de edad, quien presuntamente también presentaba aliento alcohólico.



De acuerdo con el reporte, cayó de su propia altura y sufrió una laceración de aproximadamente tres centímetros en la región occipital derecha de la cabeza.



Los rescatistas realizaron curación de la herida, control de la hemorragia y una valoración de signos vitales, los cuales se mantuvieron estables.



Familiares del lesionado informaron que lo trasladarían por sus propios medios al Hospital de Especialidades No. 21 del IMSS para una revisión médica más detallada.