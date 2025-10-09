Dos hombres heridos en ataque a balazos en García

Versiones extraoficiales señalan que podría haber una tercera persona herida, aunque hasta el momento esa información no ha sido confirmada

Dos hombres resultaron lesionados luego de ser atacados a balazos por individuos que se desplazaban en motocicletas, la noche de este martes en la Colonia Rincón del Fraile.

El ataque ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando las víctimas se encontraban frente a una vivienda sobre la calle Fray Gerónimo de Mendieta. De acuerdo con testigos, los agresores se aproximaron en dos motocicletas y abrieron fuego sin mediar palabra, para después escapar a toda velocidad.

Vecinos y familiares auxiliaron a los heridos y los trasladaron por sus propios medios a distintas clínicas. Uno de ellos, identificado como Antonio, de 21 años, fue llevado a la clínica San Francisco, donde se reportó que sufrió un impacto de bala en la pierna derecha.

El segundo lesionado fue ingresado a la Clínica Superl Uno, luego de recibir un disparo a la altura de los testículos.

Versiones extraoficiales señalan que podría haber una tercera persona herida, aunque hasta el momento esa información no ha sido confirmada por las autoridades.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias y recopilar evidencias que ayuden a establecer cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.