Dos hombres armados detenidos tras persecución en Monterrey

La captura se derivó de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron ubicar a los sospechosos cuando circulaban a bordo de un vehículo Nissan Versa

Dos hombres presuntamente vinculados a actividades delictivas fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil tras una persecución que se registró en calles de la colonia Sierra Ventana, al sur de Monterrey.

La captura se derivó de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron ubicar a los sospechosos cuando circulaban a bordo de un vehículo Nissan Versa sobre la avenida Antiguo Camino a Villa de Santiago y la calle Niños Héroes.

Al detectar la presencia de los oficiales, el conductor intentó escapar acelerando la marcha. Sin embargo, momentos después detuvo el vehículo y junto con su acompañante descendió para continuar la huida a pie, lo que desató una persecución que concluyó en la calle Sierra de la Marta.

Los detenidos fueron identificados como Árnol “N” de 34 años, y Jaime “N” de 38.

Durante la revisión, los agentes les aseguraron un arma larga abastecida, un arma corta abastecida, diversos envoltorios con narcóticos y dinero en efectivo.

De acuerdo con las autoridades, ambos son investigados por su presunta participación como generadores de violencia dentro de un grupo delictivo.

Los dos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.