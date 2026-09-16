Dos enormes eucaliptos caen sobre casa al sur de Monterrey

Dos enormes eucaliptos cayeron sobre el portón de una casa en la colonia Country tras las lluvias y fuertes vientos del 5 de septiembre.

Dos árboles de eucalipto de gran tamaño colapsaron frente a una vivienda ubicada sobre la calle Orión, en la colonia Country, al sur de Monterrey, luego de los fuertes vientos y lluvias registrados el pasado 5 de septiembre.

Se trata de dos árboles contiguos que cayeron desde su raíz y terminaron impactando el portón del domicilio, a escasos centímetros de alcanzar el techo de la fachada de la casa, que es de un solo piso.

Aunque uno de los árboles quedó parcialmente sostenido por la placa de la vivienda, mientras que las raíces de ambos ejemplares provocaron además un importante levantamiento de la banqueta, quebrando y desplazando parte del concreto.

Ante el riesgo que representa la estructura de los árboles, elementos de protección civil del municipio instalaron un acordonamiento preventivo en el sitio para evitar que las personas se acerquen.

Sin embargo, los dos ejemplares de gran tamaño permanecen en el lugar y continúan representando un riesgo para la familia que habita el domicilio, por lo que se espera que sean retirados a la breveda