Dos detenidos con 120 dosis de cocaína en piedra en Monterrey

La Policía de Monterrey detuvo a dos hombres en la colonia Cedros con 120 dosis de presunta cocaína en piedra; uno portaba un chaleco táctico.

Oficiales de la Policía de Monterrey lograron la captura de dos hombres por la presunta posesión de 120 dosis de una sustancia similar a la cocaína en piedra; además, uno de ellos portaba un chaleco táctico.

La detención se registró en las calles Carpes y San José, en la colonia Cedros, donde se detuvo a José Juan “N.”, de 34 años, y Edgar Johan “N.”, de 26 años, esto luego de ser observados discutiendo en la vía pública.

Al aproximarse para llamarles la atención, tratan de escapar en una motocicleta Vento Xpress 170, la misma que no lograron encender.

Los uniformados municipales procedieron a realizarles una revisión, encontrándoles en una mochila con 120 envoltorios con cocaína en piedra. José Juan “N”.

Portaba un chaleco táctico, por lo que ambos son investigados por las actividades ilícitas. Los hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes.