Dos conductoras lesionadas tras choque en el Centro de Monterrey

Dos mujeres resultaron lesionadas tras un choque entre un BYD y un Aveo en Emilio Carranza y Modesto Arreola; ambas fueron atendidas

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Tres personas lesionadas dejó un aparatoso accidente por alcance registrado durante la madrugada de este martes en un crucero de la zona Centro de Monterrey.

El percance por alcance ocurrió al filo de las 09:30 horas, en el cruce de las calles Emilio Carranza y Modesto Arreola, donde participaron un vehículo eléctrico BYD Dolphin Mini y un automóvil Chevrolet Aveo.

Debido al impacto, el Chevrolet Aveo, conducido por una mujer identificada como Irasema, de 27 años, terminó sostenido sobre las vigas de retención ubicadas en el crucero.

El segundo vehículo, un BYD Dolphin Mini, quedó sobre el cruce de la vialidad. Era conducido por Daniela, de 22 años, quien viajaba acompañada por Julián, de 19 años.

Personal de Cruz Roja realizó la valoración de los tres ocupantes. Las dos conductoras presentaron lesiones policontusas y quedaron en espera de pase médico para determinar su traslado.

Por su parte, Julián también resultó policontundido; sin embargo, tras ser valorado por los paramédicos, firmó una negativa de traslado.

De manera preliminar se informó que los ocupantes del vehículo eléctrico serían estudiantes de medicina.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey acudieron al lugar para brindar atención a los lesionados y realizar las labores de auxilio correspondientes.

Debido a la posición en la que quedaron los vehículos, fue necesario realizar maniobras para retirarlos del crucero, por lo que la circulación permaneció completamente cerrada durante los trabajos.

Vecinos del sector señalaron que el señalamiento de ALTO instalado en el crucero presenta dificultades para ser visualizado, debido a que, según dijeron, está cubierto con diversos stickers y calcomanías, además de que sus dimensiones dificultarían su identificación por parte de los automovilistas.

Las autoridades correspondientes serán las encargadas de determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.