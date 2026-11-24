Dos accidentes viales en los que participaron unidades de transporte urbano se registraron de manera simultánea sobre la avenida Eugenio Garza Sada, a la altura de la colonia Campestre Mederos, al sur de Monterrey, dejando como saldo daños materiales y un conductor con lesiones leves.
El primero de los percances ocurrió alrededor de las 09:00 horas, cuando el conductor de un automóvil Nissan March presuntamente intentaba incorporarse desde la lateral hacia los carriles principales de la avenida, en dirección al sur, y fue impactado lateralmente por un camión de la ruta 213.
Tras el choque, el operador del transporte urbano presuntamente se retiró del lugar y continuó su camino hacia la colonia La Estanzuela; sin embargo, fue localizado y retenido por elementos de Tránsito de Monterrey, quienes posteriormente lo trasladaron nuevamente al sitio del accidente para que respondiera por los daños ocasionados.
A consecuencia del impacto, el conductor del Nissan March presentó algunas lesiones leves, por lo que fue valorado en el lugar.
Minutos después y a escasos metros de distancia, se registró un segundo accidente vial, también cuando el conductor de una camioneta Nissan intentaba incorporarse a la avenida Eugenio Garza Sada y fue impactado por otra unidad de transporte urbano.
La fuerza del choque provocó que la camioneta Nissan colisionara contra una Ford F-150, además de que esta última sufrió daños en el espejo retrovisor del lado izquierdo.
A diferencia del primer accidente, en este segundo percance no se reportaron personas lesionadas.
Elementos de Tránsito de Monterrey acudieron a ambos sitios para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.