Dos camionetas participan en accidente vial en Guadalupe

Al lugar acudió una unidad de Protección Civil de Nuevo León para atender la emergencia y coordinar las acciones de apoyo en la zona.

Un accidente vial entre dos camionetas movilizó este miércoles a elementos de Protección Civil de Nuevo León en el municipio de Guadalupe, donde se reportó al menos una persona lesionada.

El percance ocurrió alrededor sobre la avenida Morones Prieto y Arteaga, en la zona Centro del municipio, de acuerdo con el reporte preliminar emitido por las autoridades.

Tras recibir el llamado de auxilio, personal de Protección Civil de Nuevo León se trasladó al sitio para brindar atención a los involucrados y realizar las labores correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la persona lesionada ni la gravedad de sus heridas, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información sobre el incidente.

Al lugar acudió una unidad de Protección Civil de Nuevo León para atender la emergencia y coordinar las acciones de apoyo en la zona.

Las causas del accidente serán determinadas por las autoridades correspondientes.