Dos automóviles son consumidos por fuego en Santa Catarina

Dos vehículos fueron consumidos por el fuego en estacionamiento de una tienda de conveniencia en el municipio de Santa Catarina, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incendio se registró la tarde del domingo alrededor de las 17:32 horas, de acuerdo con el reporte a Protección Civil de Nuevo León, el siniestro quedó completamente controlado alrededor de las 18:30 horas.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas 1 de Mayo, Cuauhtémoc, Luis Donaldo Colosio y Perimetral Oriente, en la colonia Residencial Cuauhtémoc, dentro del estacionamiento de la tienda de autoservicio.

En el lugar resultaron afectados dos automóviles que se encontraban estacionados al momento del incidente.

Uno de ellos es un Nissan Versa con placas RPE355A, el conductor fue identificado como Milton Yair, mientras que el segundo vehículo fue un Volkswagen con placas TEM514A, cuyo tripulante dijo llamarse Baruc Rosas Tristán.

De acuerdo con los datos preliminares recabados en el sitio, el conductor señaló desconocer la causa que originó el fuego y las autoridades señalaron que serán las investigaciones y peritajes correspondientes los que determinen el origen del incendio y permitan deslindar responsabilidades.

Tras las labores de verificación, se descartaron riesgos adicionales en la zona, en particular hacia una gasolinera ubicada a aproximadamente 30 metros del lugar del siniestro.

El área quedó bajo resguardo de tránsito municipal para los procedimientos administrativos correspondientes.