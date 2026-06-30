Dos adolescentes desaparecen el mismo día en Guadalupe y García

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León activó fichas de búsqueda para localizar a Wendy Naomi Martínez Martínez y Miranda Jaqueline Castillo García

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León activó fichas de búsqueda para localizar a Wendy Naomi Martínez Martínez y Miranda Jaqueline Castillo García, ambas de 17 años de edad, quienes fueron reportadas como desaparecidas el pasado 26 de junio en hechos distintos ocurridos en los municipios de Guadalupe y García.

El primer caso corresponde a Wendy Naomi Martínez Martínez, quien fue vista por última vez en la colonia Centro de Guadalupe. De acuerdo con la información oficial, la adolescente salió de su domicilio en la colonia Terranova, en el municipio de Juárez, para acudir al Palacio Federal de Guadalupe a realizar un trámite relacionado con una beca.

Tras perder contacto con ella, sus familiares comenzaron a solicitar apoyo mediante redes sociales, donde difundieron su fotografía y datos personales. Posteriormente, el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) emitió la ficha oficial para reforzar las labores de localización.

Wendy mide 1.55 metros, es de tez morena clara, tiene cabello negro lacio, ojos café oscuro, nariz chata y presenta cicatrices de acné en el rostro como seña particular. Al momento de su desaparición vestía maya negra, playera negra con estampado de una cabeza de tigre en color rosa, crocs negros y portaba una mochila tipo cangurera negra.

Ese mismo 26 de junio, la Fiscalía también activó una ficha de búsqueda para localizar a Miranda Jaqueline Castillo García, de 17 años, quien desapareció en la colonia Paseo de las Minas, en el municipio de García.

De acuerdo con la ficha oficial, Miranda mide 1.60 metros, es de tez blanca, cabello negro lacio a la mitad de la espalda, ojos café oscuro, complexión delgada y tiene como señas particulares un lunar en la mejilla izquierda y una marca de vacuna con apariencia de quemadura.

Al momento de su desaparición vestía playera negra, short negro y tenis negros con rosa tipo botín. La autoridad informó que no presenta padecimientos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si ambos casos guardan alguna relación, por lo que las investigaciones continúan de manera independiente.

La Fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a la localización de ambas adolescentes. Los reportes pueden realizarse al Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) al 81 20 20 44 11 o a la Comisión Local de Búsqueda de Personas al 81 19 90 38 73.