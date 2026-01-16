Dormita y se estrella contra casa en la colonia Topo Chico

En el lugar se realizaron las maniobras para el retiro del vehículo siniestrado, mientras que autoridades llevaron a cabo las diligencias

Un automovilista se impactó contra la fachada de una vivienda luego de presuntamente dormitar al volante, en un accidente registrado durante la madrugada de este jueves 15 de enero de 2026, al norte de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de las 00:30 horas, cuando el vehículo circulaba de norte a sur por el paso elevado de la avenida Bernardo Reyes, a la altura del cruce con Almazán, en la colonia Topo Chico. Testigos señalaron que el conductor habría perdido momentáneamente el control tras quedarse dormido, lo que provocó que la unidad se saliera de su trayectoria y terminara estrellándose contra una casa ubicada en el cruce con la calle Bustamante.

El fuerte impacto ocasionó daños visibles en la fachada del domicilio y dejó al conductor con diversas lesiones. Paramédicos que arribaron al sitio le brindaron atención prehospitalaria para estabilizarlo y posteriormente fue trasladado a la Clínica 21 del IMSS, en la zona centro de Monterrey, donde quedó bajo observación médica.

En el lugar se realizaron las maniobras necesarias para el retiro del vehículo siniestrado, mientras que autoridades viales llevaron a cabo las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.