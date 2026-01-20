Dormita y estrella su vehículo contra luminaria en Monterrey

El percance vial ocurrió cerca de las siete de la mañana en la avenida Fundidora metros antes de llegar a la avenida Prolongación Madero.

Al dormitar por algunos segundos, provocó que un conductor resultara lesionado al estrellar su automóvil contra una luminaria.

El Fuerte impactó contra la luminaria de metal, provocó que el conductor se golpeara contra el vidrio frontal

Hasta este lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja de Monterrey y de Protección Civil.

Durante las maniobras de auxilio se estableció que el conductor sufrió traumatismo en la cabeza debido al golpe.

Sin embargo el conductor se negó a ser trasladado a un hospital.

La investigación preliminar reveló que el percance ocurrió luego de que el conductor dormitó por algunos segundos.

Esto hizo que perdiera el control del volante y el auto se proyectara hacia la derecha.

El vehículo se estrelló contra la luminaria, quedando con el frente destrozado.