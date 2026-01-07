Dormita y choca contra columna del Metro en avenida Aztlán

El conductor salió del trabajo en dirección a su domicilio. Al quedarse dormido invadió el camellón central, derribó un árbol, y se estampó contra la columna

Por dormitar al volante, un hombre perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una columna de la Línea 1 del Metro sobre la avenida Aztlán, en Monterrey.

El conductor refirió provenir del trabajo en dirección a su domicilio.

Al quedarse dormido invadió el camellón central, derribó un árbol, y se estampó contra la estructura de concreto.

Por el impacto, el hombre, identificado como Juan Roberto de 32 años, resultó únicamente con golpes menores.

Fue valorado en el sitio por personal de Protección Civil del Estado y de Monterrey, descartándose la necesidad de traslado médico.

El accidente se reportó a las 6:50 de la mañana y ocurrió a la altura de la calle 14 de abril, en la colonia 16 de septiembre.

La unidad, un Nissan Altima, quedó sobre el camellón durante aproximadamente dos horas.