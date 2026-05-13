Dormita chofer de ruta 68 y provoca choque en Guadalupe

Tras el fuerte choque, un costado del camión quedó severamente dañada, mientras que la estructura metálica del señalamiento terminó derribada sobre la vialidad

Un conductor de la ruta 68 protagonizó un aparatoso accidente vial luego de presuntamente dormitar al volante mientras circulaba sobre la avenida Benito Juárez, a la altura de la colonia Camino Real, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de las 23:40 horas, cuando la unidad de transporte urbano se desplazaba por la mencionada arteria y, al llegar al cruce con la avenida de los Reyes, el operador perdió el control y terminó impactándose contra un semáforo.

Tras el fuerte choque, parte lateral del camión quedó severamente dañada, mientras que la estructura metálica del señalamiento terminó derribada sobre la vialidad, provocando además afectaciones a la circulación vehicular en la zona.

A consecuencia del impacto, un pasajero resultó lesionado y fue atendido por cuerpos de auxilio que arribaron al sitio tras el reporte realizado por automovilistas y usuarios del transporte. Posteriormente, la persona herida fue trasladada hacia un hospital para recibir atención médica.

Elementos de tránsito de Guadalupe acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y coordinar las labores para retirar la unidad siniestrada y liberar la circulación sobre la avenida Benito Juárez.